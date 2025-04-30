Госдеп США предупреждает: следующие дни станут критическими для мира в Украине

Госдеп США заявил, что следующие несколько дней будут решающими для мира в Украине. Вашингтон ожидает шагов со стороны российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала News Nation.
В Вашингтоне заявили, что ближайшие дни могут стать критическими для установления мира в Украине.
Брюс подчеркнула, что США ждут от России не заявлений, а реальных шагов - в частности, немедленного прекращения огня.
Она прокомментировала предложение главы МИД Украины Андрея Сибиги, который заявил, что Киев готов поддержать инициативу с перемирием уже сейчас, без ожидания 9 мая.
"Если это действительно гуманитарные обязательства, то зачем ждать 10 дней? И дело не в том, что просят президент США и госсекретарь (Дональд Трамп и Марко Рубио - ред.), а в том, что нам нужны реальные действия, которые покажут, что эти стороны, особенно Путин, серьезно настроены остановить кровопролитие", - сказала Брюс.
В Госдепе подчеркнули, что сейчас не время для символических заявлений, а момент истины для оценки реальных намерений Кремля.
США ожидают, что Москва продемонстрирует готовность к миру не на словах, а в действиях.
Напомним, что 28 апреля, диктатор России из "гуманитарных соображений" объявил о "перемирии в войне против Украины с 8 до 11 мая.
В то же время в Кремле начали угрожать тем, что российские террористы будут "отвечать" на нарушение так называемого "перемирия", если его не будет придерживаться Украина.
Это не первое "перемирие" в войне. Перед этим Россия также инициировала его во время Пасхальных праздников, но в итоге не прекращала обстреливать позиции украинских войск на фронте, а также населенные пункты и гражданских.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.