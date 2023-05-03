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Держдеп США попередив своїх громадян в Україні про підвищену небезпеку російських атак

Фото: Держдеп США попередив про підвищену ракетну загрозу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Державний департамент США попередив своїх громадян, що проживають в Україні, про підвищену ракетну небезпеку, в тому числі, в Києві та Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

"Посольство США закликає громадян США стежити за сигналами повітряної тривоги, належним чином укриватися, дотримуватися вказівок місцевої влади та ознайомитися з додатковою інформацією про безпеку", - йдеться в заяві.

Там радять американцям негайно шукати укриття, якщо вони почують вибух, не стояти біля вікон, дотримуватись правил двох стін і так далі.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли гіпермаркет у Херсоні. Під час обстрілу вони вразили залізничний вокзал, район супермаркету та дитячого садка.

Крім того, російські війська ведуть підготовку до можливого обстрілу міста Нікополь ввечері середи, 3 травня. Містян просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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