Держдеп США попередив своїх громадян в Україні про підвищену небезпеку російських атак

Державний департамент США попередив своїх громадян, що проживають в Україні, про підвищену ракетну небезпеку, в тому числі, в Києві та Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

Там радять американцям негайно шукати укриття, якщо вони почують вибух, не стояти біля вікон, дотримуватись правил двох стін і так далі.

"Посольство США закликає громадян США стежити за сигналами повітряної тривоги, належним чином укриватися, дотримуватися вказівок місцевої влади та ознайомитися з додатковою інформацією про безпеку", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли гіпермаркет у Херсоні. Під час обстрілу вони вразили залізничний вокзал, район супермаркету та дитячого садка.

Крім того, російські війська ведуть підготовку до можливого обстрілу міста Нікополь ввечері середи, 3 травня. Містян просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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