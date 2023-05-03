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Госдеп США предупредил своих граждан в Украине о повышенной опасности российских атак

Фото: Госдеп США предупредил о повышенной ракетной угрозе (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Государственный департамент США предупредил проживающих в Украине своих граждан о повышенной ракетной опасности, в том числе, в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

"Посольство США призывает граждан США следить за сигналами воздушной тревоги, должным образом укрываться, следовать указаниям местных властей и ознакомиться с дополнительной информацией о безопасности", - говорится в заявлении.

Там советуют американцам немедленно искать укрытие, если они услышат взрыв, не стоять у окон, соблюдать правила двух стен и так далее.

Напомним, сегодня россияне обстреляли гипермаркет в Херсоне. При обстреле они поразили железнодорожный вокзал, район супермаркета и детского сада.

Кроме того, российские войска ведут подготовку к возможному обстрелу города Никополь вечером среды, 3 мая. Горожан просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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