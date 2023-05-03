Жителів Нікополя попередили про загрозу обстрілу

Російські війська ведуть підготовку до можливого обстрілу міста Нікополь ввечері середи, 3 травня. Містян просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.