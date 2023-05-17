Держдеп США попередив Грузію щодо поновлення авіарейсів з РФ
Держдеп США висловив занепокоєння щодо поновлення авіасполучення між Грузією та Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника речника Держдепартаменту США Веданта Патела.
У Сполучених Штатах попередили Грузію про ймовірність можливих наслідків через поглиблення взаємодії з Російською Федерацією.
"Якщо між Росією і Грузією відбуватимуться прямі рейси, це викликатиме дедалі більше занепокоєння не лише з боку США та інших західних країн, але і з боку компаній, які можуть працювати в грузинських аеропортах", - зазначив Пател.
У Державному департаменті США додали, що стежитимуть за розвитком ситуації та вживатимуть дадаткових заходів, коли це буде необхідно.
"Ми дуже чітко заявили про те, що ми також вжили заходів, аби заборонити російським літакам входити в наш повітряний простір, як це зробили багато західних країн. Отже, ми надалі уважно стежитимемо за ситуацією та вживатимемо додаткових заходів за потреби",- сказав заступник речника Держдепу.
Нагадаємо, в МЗС України розкритикували відновлення авіарейсів між Росією та Грузією.
Раніше ми писали, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не виключає визнання Росії державою-спонсором тероризму.
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