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Госдеп США предупредил Грузию касательно возобновления авиарейсов с РФ

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Среда 17 мая 2023 04:12
Госдеп США предупредил Грузию касательно возобновления авиарейсов с РФ Фото: в США отреагировали на возобновление авиарейсов между Грузией и РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Госдеп США выразил обеспокоенность возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя представителя Госдепартамента США Веданта Патела.

В Соединенных Штатах предупредили Грузию о вероятности возможных последствий из-за углубления взаимодействия с Российской Федерацией.

"Если между Россией и Грузией будут проходить прямые рейсы, это будет вызывать все большее беспокойство не только со стороны США и других западных стран, но и со стороны компаний, которые могут работать в грузинских аэропортах", - отметил Пател.

В Государственном департаменте США добавили, что будут следить за развитием ситуации и будут принимать дополнительные меры, когда это будет необходимо.

"Мы очень четко заявили о том, что мы также приняли меры, чтобы запретить российским самолетам входить в наше воздушное пространство, как это сделали многие западные страны. Следовательно, мы будем в дальнейшем внимательно следить за ситуацией и будем принимать дополнительные меры при необходимости", - сказал заместитель спикера Госдепа.

Напомним, в МИД Украины раскритиковали возобновление авиарейсов между Россией и Грузией.

Ранее мы писали, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не исключает признание России государством-спонсором терроризма.

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