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Держдеп США оголосив нагороду в 10 млн доларів за дані про джерела фінансування ХАМАС

Фото: Держдеп США оголосив нагороду в 10 млн доларів за інформацію про ХАМАС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Державний департамент США оголосив нагороду в 10 млн доларів за інформацію, яка має допомогти розкрити і надалі зруйнувати міжнародні механізми фінансування бойовиків ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Зазначається, що слідчим необхідна інформація про фінансових посередників ХАМАС і наводиться коротка інформація про них, а також компанії, з якими вони пов'язані.

Винагороди можуть надаватися за інформацію про джерела доходу для ХАМАС, його ключові механізми фінансування, а також про ключові донори, або фінансові посередники, злочинні схеми за участю членів і прихильників ХАМАС, а також дані про компанії, які їм належать.

У повідомленні Держдепу йдеться, що нагорода є частиною програми "Винагороди за правосуддя". Повідомляється, що з моменту свого запуску в 1984 році за цією програмою було виплачено понад 250 млн доларів більш ніж 125 людям по всьому світу, які надали корисну інформацію, яка допомогла усунути загрози національній безпеці США.

Держдепартамент США визнав ХАМАС іноземною терористичною організацією у жовтні 1997 року.

Боротьба з керівниками бойовиків ХАМАС

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що під час нічного авіаудару в грудні знищили командира роти елітних сил ХАМАС у місті Дейр-ель-Балах у центрі сектора Газа.

Також у грудні ЦАХАЛ ліквідував двох високопосадовців розвідувального підрозділу ХАМАС. Один із них був відповідальний за теракти 7 жовтня.

Пізніше стало відомо, що заступник ватажка ХАМАС Салех аль-Арурі загинув внаслідок вибуху на південь від ліванської столиці Бейрута.

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