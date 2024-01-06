Госдеп США объявил награду в 10 млн долларов за данные об источниках финансирования ХАМАС

Отмечается, что следователям необходима информация о финансовых посредниках ХАМАС и приводится краткая информация о них, а также компаниях, с которыми они связаны.

Вознаграждения могут предоставляться за информацию об источниках дохода для ХАМАС, его ключевых механизмов финансирования, а также о ключевых донорах, или финансовых посредниках, преступных схемах с участием членов и сторонников ХАМАС, а также за данные о компаниях, которые им принадлежат.

В сообщении Госдепа говорится, что награда является частью программы "Вознаграждения за правосудие". Сообщается, что с момента своего запуска в 1984 году по этой программе было выплачено более 250 млн долларов более чем 125 людям по всему миру, которые предоставили полезную информацию, которая помогла устранить угрозы национальной безопасности США.

Госдепартамент США признал ХАМАС иностранной террористической организацией в октябре 1997 года.

Борьба с главарями боевиков ХАМАСа

В Армии обороны Израиля заявили, что во время ночного авиаудара в декабре уничтожили командира роты элитных сил ХАМАСа в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа.

Также в декабре ЦАХАЛ ликвидировал двух высокопоставленных чиновников разведывательного подразделения ХАМАСа. Один из них был ответственен за теракты 7 октября.

Позже стало известно, что заместитель главаря ХАМАСа Салех аль-Арури погиб в результате взрыва к югу от ливанской столицы Бейрута.