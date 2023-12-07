Держдеп США має намір направити в Україну нового радника: чим займеться

Як йдеться у повідомленні, радника направлять "для підтримки та прискорення переходу України до оперативно сумісних військових сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критичні галузі".

Також повідомляється, що Сполучені Штати створили міжвідомчу команду "Ukraine Deal Team". Вона складається з представників Державного департаменту США, Міністерства оборони та торгівлі. Ця група підтримуватиме партнерів, які шукають рекомендації щодо потенційних угод та експортних вимог для оборонної промисловості України.

Що передувало

За останній місяць в американському Конгресі розгорілася запекла політична війна між демократами та республіканцями за проекти надання фінансової допомоги Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки південного кордону країни з Мексикою.

Президент США Джо Байден запросив до Конгресу 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на постачання Україні, а 14,3 млрд доларів – Ізраїлю.

Однак Палата представників 2 листопада затвердила альтернативний законопроект новообраного спікера Майка Джонсона, який передбачає військову допомогу у розмірі 14,3 млрд доларів виключно Ізраїлю без України. Демократична більшість у Сенаті заблокувала розгляд цього документа.

Днями радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не зможуть передавати Україні зброю, якщо Конгрес не підтримає законопроект про надання країні фінансової допомоги.

Учора, 6 грудня, Сполучені Штати оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні. До нього входить озброєння вартістю 175 млн. доларів. У той же день Сенат США заблокував ухвалення законопроекту про виділення великого пакету допомоги Україні та Ізраїлю.