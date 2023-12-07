Госдеп США намерен направить в Украину нового советника: чем займется

Как говорится в сообщении, советника направят "для поддержки и ускорения перехода Украины к оперативно совместимым военным силам, борьбе с коррупцией и привлечению иностранных инвестиций в критические отрасли".

Также сообщается, что Соединенные Штаты создали межведомственную команду "Ukraine Deal Team". Она состоит из представителей Государственного департамента США, Министерства обороны и торговли. Эта группа будет поддерживать партнеров, которые ищут рекомендации по потенциальным соглашениям и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины.

Что предшествовало

За последний месяц в американском Конгрессе разгорелась ожесточенная политическая война между демократами и республиканцами за проекты предоставления финансовой помощи Украине и Израилю, а также финансирование безопасности южной границы страны с Мексикой.

Президент США Джо Байден пригласил в Конгресс 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на поставки Украине, а 14,3 млрд долларов – Израилю.

Однако Палата представителей 2 ноября утвердила альтернативный законопроект новоизбранного спикера Майка Джонсона, предусматривающего военную помощь в размере 14,3 млрд долларов исключительно Израилю без Украины. Демократическое большинство в Сенате заблокировало рассмотрение этого документа.

На днях советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не смогут передавать Украине оружие, если Конгресс не поддержит законопроект о предоставлении стране финансовой помощи.

Вчера, 6 декабря, Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него входит вооружение стоимостью 175 млн долларов. В тот же день Сенат США заблокировал принятие законопроекта о выделении крупного пакета помощи Украине и Израилю.