Держдеп США про дозвіл на глибокі удари по РФ: це питання здорового глузду

Що передувало

Нагадаємо, США дозволили Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території Росії. Проте Вашингтон встановив обмеження - використовувати зброю США можна лише на прикордонних територіях.

Пізніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що західні країни ведуть дискусії про дозвіл на атаки території Росії без обмежень по напрямках чи глибині російського тилу.

При цьому в ISW зазначили, що президент США Джо Байден проти того, щоб дозволити ЗСУ завдавати ударів з американської зброї по військових цілях в оперативних зонах або глибокому тилу Росії.

А нещодавно Politico повідомило, що США дозволили Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по будь-яких російських силах, що атакують через кордон, а не тільки по тих, що знаходяться в районі Харкова.

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