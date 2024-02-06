Держдеп США не довіряє заявам Кремля про збитий І-76 через негативну репутацію

США не довіряють інформації Кремля про збитий під Білгородом військово-транспортний літак ІЛ-76 через негативну репутацію Москви.

Про це заявив речник Держдепу США Ведант Патель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

Відповідаючи на запитання, що Росія нібито надала "докази" того, що літак був збитий Україною з комплексу Patriot, Патель сказав:

"Це той самий рівень достовірних доказів, який змушує Росію стверджувати, що їй належить Крим чи вся територія, яку вони відібрали в України, належить їй?"

За його словами, у Москви сформувалася негативна репутація у розповіді правди про інші речі.

"Що стосується конкретного інциденту, про який ви говорите, я дозволю нашим партнерам в Україні говорити про це. Але коли справа доходить до достовірної інформації, що надходить з Росії, у них насправді не так багато точок, на які можна спертися, враховуючи їхній величезний досвід дезінформації не лише в регіоні, а й загалом", - додав Патель.

Падіння Іл-76

Нагадаємо, 24 січня в Білгородській області впав російський літак Іл-76 . Військове відомство Росії заявило, що на борту нібито перебувало 65 українських полонених, яких "хотіли доставити на обмін".

При цьому джерело РБК-Україна в Силах оборони зазначало, що літак перевозив ракети для зенітних ракетних комплексів С-300, за допомогою яких ворог завдає ударів по Харківській області.

При цьому, як розповів представник ГУР Андрій Юсов, Україна просила повернути тіла нібито загиблих під час падіння Іл-76, але Росія так і не відповіла.