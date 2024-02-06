Госдеп США не доверяет заявлениям Кремля о сбитом И-76 из-за негативной репутации

Об этом заявил спикер Госдепа США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

Отвечая на вопрос о том, что Россия якобы предоставила "доказательства" того, что самолет был сбит Украиной из комплекса Patriot, Патель сказал:

"Это тот же уровень достоверных доказательств, который заставляет Россию утверждать, что ей принадлежит Крым или что вся территория, которую они отобрали у Украины, принадлежит ей?"

По его словам, у Москвы сформировалась негативная репутация в рассказе правды о других вещах.

"Что касается конкретного инцидента, о котором вы говорите, я позволю нашим партнерам в Украине говорить об этом. Но когда дело доходит до достоверной информации, поступающей из России, у них на самом деле не так уж много точек, на которые можно опереться, учитывая их огромный опыт дезинформации не только в регионе, но и в целом", - добавил Патель.

Падение Ил-76

Напомним, 24 января в Белгородской области упал российский самолет Ил-76. Военное ведомство России заявило, что на борту якобы находились 65 украинских пленных, которых "хотели доставить на обмен".

При этом источник РБК-Украина в Силах обороны отмечал, что самолет перевозил ракеты для зенитных ракетных комплексов С-300, при помощи которых враг наносит удары по Харьковской области.

При этом, как рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, Украина просила вернуть тела якобы погибших во время падения Ил-76, но Россия так и не ответила.