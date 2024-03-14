Держдеп пригрозив відповідальністю "спостерігачам на виборах" в окупованих частинах України

На території Росії "вибори" проходитимуть протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року.

Як писало Reuters, завдяки "виборам" диктатор може залишатись при владі щонайменше до 2030 року.

Тим часом в Службі безпеки України розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

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