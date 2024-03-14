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Госдеп пригрозил ответственностью "наблюдателям на выборах" в оккупированных частях Украины

Фото: Спикер Госдепартамента Мэтью Миллер (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

США никогда не признают результаты так называемых президентских выборов РФ на оккупированных украинских территориях и привлекут к ответственности всех задействованных там "наблюдателей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепартамента Мэтью Миллера.

Он подчеркнул, что Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области, а также Крым – это территории Украины.

Результаты российских "выборов" там "будут продиктованы Москвой" и не будут отражать свободное волеизъявление граждан Украины, "которых заставляют голосовать", отметил Миллер.

Спикер Госдепа заявил, что этим шагом Москва демонстрирует неуважение к международному праву.

"Соединенные Штаты используют все доступные инструменты для привлечения к ответственности всех, чьи действия подрывают суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость свободных стран, в том числе Украины – в частности, тех, кто будет кремлевскими наблюдателями на фиктивных выборах на оккупированных частях Украины", - сказал Миллер.

На территории России "выборы" будут проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта 2024 года.

Как писало Reuters, благодаря "выборам" диктатор может оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года.

Между тем, в Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина " Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина”.

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