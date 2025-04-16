Держдеп підтвердив: Рубіо та Віткофф у Парижі для переговорів щодо України

Державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента Стів Віткофф три дні у Парижі обговорюватимуть, як покласти край війні в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.
У Держдепі офіційно підтвердили поїздку двох високопосадовців до Франції цього тижня. Американські високопосадовці пробудуть у Парижі з 16 по 18 квітня.
Відомство зазначило, що мета візиту Рубіо і Віткоффа - переговори з європейськими партнерами щодо просування плану президента США Дональда Трампа, який має на меті "покласти край війні між Росією та Україною та зупинити кровопролиття".
Однак держсекретар США говоритиме з представниками європейських країн не лише про Україну, але й про американські інтереси.
"Під час перебування в Парижі (Рубіо - ред.) також обговорить шляхи просування спільних інтересів у регіоні", - додали у Держдепі.
Додамо, що раніше про запланований візит Рубіо та Віткоффа до Парижа написало Politico.
Видання, посилаючись на власні джерела, зазначало, що Віткофф зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Далі Рубіо має намір вирушити в Африку.
Один із американських посадовців розповів виданню, що зустрічі у Франції стануть ключовими після нещодавнього візиту Віткоффа до Москви. А в Білому домі, мовляв, заявили, що ця зустріч була "ще одним кроком у переговорному процесі", попри "розчарування" Трампа через відсутність поступу.
Нагадаємо, 11 квітня спеціальний представник президента США Стів Віткофф зустрічався із російським диктатором Володимиром Путіним. Перемовини тривали майже п'ять годин.
Переговори з главою Кремля Віткофф назвав "переконливими" та заявив, що вони обговорили "кроки, які можуть покласти край війні в Україні".
Пізніше видання The Wall Street Journal писало про те, що декілька радників президента США Дональда Трампа закликали його бути більш обережним із заявами Москви щодо перемир'я.
Втім Трамп "досі стоїть на боці посланника Стіва Віткоффа, який вважає, що Путін хоче укласти мир після того, як двічі зустрічався з ним у Москві". Президент переконаний, що Росія прагне закінчити війну в Україні.
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