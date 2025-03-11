Держдеп назвав час зустрічі делегацій України й США в Джидді

Делегації України та Сполучених Штатів Америки вже прибули на перемовини до Саудівської Аравії. Їх зустріч відбудеться сьогодні у Джидді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

За даними Держдепу США, делегації розпочнуть зустріч о 12:00 за місцевим часом, це 11:00 за Києвом.

Відомо, що американську сторону представлятимуть:

державний секретар США Марко Рубіо;

радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Українську:

міністр закордонних справ Андрій Сибіга;

голова Офісу президента Андрій Єрмак;

міністр оборони Рустем Умеров.

Також варто нагадати, що наразі у Саудівській Аравії з робочим візитом перебуває і президент України Володимир Зеленський. Однак він не братиме участі у перемовинах.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, завтра у Саудівській Аравії мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями. Під час зустрічі вони, ймовірно, обговорять питання відновлення допомоги від США Україні. Також буде підійматись питання щодо передачі розвідувальних даних від США.

Цікаво і те, що президент США Дональд Трамп заявив, що очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії.

При цьому Трамп заявив, що не вірить у те, що Україна може вижити навіть за поновлення військової підтримки США й активно лобіює припинення війни.

Вчора ж держсекретар США Марко Рубіо, заявив, що Україні доведеться поступитись Росії захопленими з 2014 року територіями у рамках мирної угоди.