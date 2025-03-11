Госдеп назвал время встречи делегаций Украины и США в Джидде
Делегации Украины и Соединенных Штатов Америки уже прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию. Их встреча состоится сегодня в Джидде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.
По данным Госдепа США, делегации начнут встречу в 12:00 по местному времени, это 11:00 по Киеву.
Известно, что американскую сторону будут представлять:
- государственный секретарь США Марко Рубио;
- советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
Украинскую:
- министр иностранных дел Андрей Сибига;
- глава Офиса президента Андрей Ермак;
- министр обороны Рустем Умеров.
Также стоит напомнить, что сейчас в Саудовской Аравии с рабочим визитом находится и президент Украины Владимир Зеленский. Однако он не будет участвовать в переговорах.
Переговоры в Саудовской Аравии
Напомним, в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между украинской и американской делегациями. Во время встречи они, вероятно, обсудят вопрос возобновления помощи от США Украине. Также будет подниматься вопрос о передаче разведывательных данных от США.
Интересно и то, что президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.
При этом Трамп заявил, что не верит в то, что Украина может выжить даже при возобновлении военной поддержки США и активно лоббирует прекращение войны.
Вчера же госсекретарь США Марко Рубио, заявил, что Украине придется уступить России захваченные с 2014 года территории в рамках мирного соглашения.
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