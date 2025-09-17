UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У держбюджеті-2026 не закладено видатків на реформу БЕБ і митниці, - Железняк

Фото: Держбюджет-2026 не передбачає видатків на реформу БЕБ (facebook.com ESBU.GOV.UA)
Автор: Сергій Новіков

У держбюджеті на 2026 рік не передбачено видатків на реформи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та митної служби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram-каналі нардепа Ярослава Железняка.

Як повідомив Железняк, у проєкті державного бюджету на наступний рік уряд не заклав видатків на реформу БЕБ та митниці.

Водночас нардеп зазначає, що фінансування Державного бюро розслідувань у 2026 році буде збільшено на 23% (на 883 млн грн).

"Це про справжні пріоритети Уряду по бізнес клімату, а не те що ви бачите на кольорових презентаціях на безкінечних конференціях", - висловив думку Ярослав Железняк.

Реформа БЕБ в Україні

Реформування Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Україні є частиною системної трансформації правоохоронного сектору та виконанням міжнародних зобов'язань України, зокрема за програмами МВФ, ЄС і США.

Вона спрямована на очищення та кадрове оновлення органу для забезпечення ефективної боротьби з економічними злочинами.

Нагадаємо, за результатами нещодавньої зустрічі представників МВФ і українською владою стало відомо, що Фонд у новій програмі вимагатиме від України боротися з тіньовою економікою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниМВФДержбюджет