У держбюджеті-2026 не закладено видатків на реформу БЕБ і митниці, - Железняк

Як повідомив Железняк, у проєкті державного бюджету на наступний рік уряд не заклав видатків на реформу БЕБ та митниці.

Водночас нардеп зазначає, що фінансування Державного бюро розслідувань у 2026 році буде збільшено на 23% (на 883 млн грн).

"Це про справжні пріоритети Уряду по бізнес клімату, а не те що ви бачите на кольорових презентаціях на безкінечних конференціях", - висловив думку Ярослав Железняк.