В госбюджете-2026 не заложены расходы на реформу БЭБ и таможни, - Железняк

Как сообщил Железняк, в проекте государственного бюджета на следующий год правительство не заложило расходы на реформу БЭБ и таможни.

В то же время нардеп отмечает, что финансирование Государственного бюро расследований в 2026 году будет увеличено на 23% (на 883 млн грн).

"Это о настоящих приоритетах Правительства по бизнес климату, а не то, что вы видите на цветных презентациях на бесконечных конференциях", - высказал мнение Ярослав Железняк.