В госбюджете-2026 не заложены расходы на реформу БЭБ и таможни, - Железняк

В госбюджете на 2026 год не предусмотрены расходы на реформы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и таможенной службы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале нардепа Ярослава Железняка.
Как сообщил Железняк, в проекте государственного бюджета на следующий год правительство не заложило расходы на реформу БЭБ и таможни.
В то же время нардеп отмечает, что финансирование Государственного бюро расследований в 2026 году будет увеличено на 23% (на 883 млн грн).
"Это о настоящих приоритетах Правительства по бизнес климату, а не то, что вы видите на цветных презентациях на бесконечных конференциях", - высказал мнение Ярослав Железняк.
Реформирование Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Украине - часть системной трансформации правоохранительного сектора и выполнение международных обязательств Украины, в частности, по программам МВФ, ЕС и США.
Она направлена на очистку и кадровое обновление органа для обеспечения эффективной борьбы с экономическими преступлениями.
Напомним, по результатам недавней встречи представителей МВФ и украинской властью стало известно, что Фонд в новой программе потребует от Украины бороться с теневой экономикой.