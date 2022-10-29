Держбюджет України: на безпеку та оборону йде половина видатків

Дані Державної казначейської служби свідчать, що у вересні 2022 року на сектор безпеки та оборони направлена половина видатків з державного бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка в Telegram.
Депутат оприлюднив наступні дані щодо видатків у вересні:
Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет на 2022 рік. Витрати на сектор безпеки та оборони збільшено ще на 387 млрд гривень.