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Госбюджет Украины: на безопасность и оборону идет половина расходов

Фото: каждая вторая гривна идет на оборону (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Данные Государственной казначейской службы свидетельствуют, что в сентябре 2022 года на сектор безопасности и обороны направлена половина расходов из государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка в Telegram.

Депутат обнародовал следующие данные о расходах в сентябре:

  • Оборона и безопасность - 50,5%
  • Социальное обеспечение - 17%
  • Образование - 10,3%
  • Общегосударственные функции - 8,6%
  • Здравоохранение - 7,4%
  • Экономическая деятельность - 3,6%
  • ЖКХ - 1,2%
  • Культура и спорт - 1,2%
  • Экология - 0,2%

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете на 2022 год. Расходы на сектор безопасности и обороны увеличены еще на 387 млрд гривен.

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