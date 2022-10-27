Зеленський схвалив збільшення військового бюджету на майже 400 млрд гривень: на що підуть гроші

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет на 2022 рік. Витрати на сектор безпеки та оборони збільшено на 387 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №8126 на сайті парламенту.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, протягом повномасштабної війни Україна потребувала додаткового фінансування у розмірі 5 млрд доларів на місяць. Загалом на сьогоднішній день Україна вже отримала фінансову підтримку від іноземних партнерів у розмірі 20,7 млрд доларів, з яких майже 50% - грантові кошти, що не вимагають повернення.

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