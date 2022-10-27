Зеленський схвалив збільшення військового бюджету на майже 400 млрд гривень: на що підуть гроші
Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет на 2022 рік. Витрати на сектор безпеки та оборони збільшено на 387 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №8126 на сайті парламенту.
Згідно з документом, збільшуються витрати на:
- Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) - 365,2 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) - 219,1 млрд грн;
- Система МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) - 13,0 млрд грн, з них оплата праці - 5,8 млрд грн;
- Головне управління розвідки Міноборони - 3,2 млрд грн, з них оплата праці - 2,4 млн грн,
- Служби безпеки - 3,7 млрд грн, з них оплата праці - 3,6 млрд грн;
- Адміністрація Держспецзв’язку - 1,3 млрд грн, з них оплата праці - 1,2 млрд грн;
- Управління державної охорони - 594 млн грн, з них оплата праці - 570 млн грн;
- Служба зовнішньої розвідки - 45,0 млн гривень.
Нагадаємо, за даними Мінфіну, протягом повномасштабної війни Україна потребувала додаткового фінансування у розмірі 5 млрд доларів на місяць. Загалом на сьогоднішній день Україна вже отримала фінансову підтримку від іноземних партнерів у розмірі 20,7 млрд доларів, з яких майже 50% - грантові кошти, що не вимагають повернення.
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