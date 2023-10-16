Держбюджет України на 2024 рік рекомендували до першого читання: які будуть зміни

За її словами, серед суттєвих змін, які уряду рекомендується врахувати при підготовці до другого читання:

у разі ухвалення законопроекту про оподаткування банків (№9656-д) збільшити планові доходи держбюджету на 9,9 млрд гривень.

скоротити видатки на будівництво, ремонти і закупівлі майна в різних органах влади на 1,3 млрд гривень;

скоротити видатки на Бюро економічної безпеки на 409 млн гривень і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусках залізничного сполучення;

спрямувати додатково 574 млн гривень на протезування для військових;

збільшити видатки на освітню субвенцію на 384 млн гривень.

Розгляд бюджету

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, голосування першого читання бюджет у залі по регламенту має відбутися до 20 жовтня. "І відбудеться на наступному тижні. Теж скоріш за все з поправочними боями і розглядом в декілька днів", - написав він.

Проект бюджету-2024

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проект держбюджету на 2024 рік та подав його до Ради. Проект №10000 передбачає доходи загального фонду в 1 трлн 560 млрд гривень і витрати в 3 трлн 108 млрд гривень.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ключовий акцент проекту - оборона та безпека, на які буде направлено більше половини всіх ресурсів бюджету - 1 трлн 685 млрд гривень, що на 113 млрд гривень більше, ніж цього року.

Рада прийняла проект до відома 20 вересня.

Бюджетний процес

Кабмін має подати проект держбюджету наступного року до 15 вересня. Відповідно до процедури, після реєстрації його мають подати на засіданні Ради. Якщо документ прийнято до розгляду, то розпочинається підготовка до першого читання.

Після цього профільний бюджетний комітет Ради приймає пропозиції від депутатів. Після висновків профільного комітету до 20 жовтня має відбутися перше читання.

Схвалені бюджетні висновки мають враховуватись Кабміном під час підготовки до другого читання.

Під час другого читання затверджуються загальний обсяг дефіциту, максимальний держборг, загальні суми доходів і витрат, розмір мінімальної зарплати, прожитковий мінімум та низка інших показників. Інші статті проекту, які не прийняті у другому читанні, переносяться на третє.

Загалом закон про державний бюджет наступного має бути прийнятий до 1 грудня.