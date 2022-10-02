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Держбюджет-2023: стало відомо, коли його приймуть в першому читанні

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Київ, Неділя 02 жовтня 2022 11:08
Держбюджет-2023: стало відомо, коли його приймуть в першому читанні Фото: Данило Гетьманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Закон про державний бюджет на 2023 рік буде прийнятий Верховною радою в першому читанні вже найближчим часом. Це очікується на наступному тижні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в ефірі телемарафону.

За його словами, в ніч на 2 жовтня закінчилися строки подачі поправок до законопроекту, їх кількість назвати важко, але у зв'язку із ситуацією в країні зрозуміло, що їх буде менше.

"Гроші йдуть на армію, "соціалку" і на ті програми з відновлення нашої інфраструктури та економіки, які передбачаються бюджетом. Предмету для дискусій немає, саме тому цього року держбюджет буде розглянутий за спрощеною процедурою. Вже наступного тижня ми очікуємо його прийняття його в першому читанні", - розповів Гетманцев.

Нагадаємо, що 21 вересня у Верховній раді відбулася презентація проекту державного бюджету України на 2023 рік.

Додамо, раніше Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету на 2023 рік, з якого 50% з усіх коштів планують виділити на безпеку та оборону.

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