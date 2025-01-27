Госдолг Украины за год увеличился более чем на 20 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря 2024 года составил 6,980 трлн гривен или 166,06 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов .

В течение 2024 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,5% (на 1,461 трлн гривен), в долларовом эквиваленте долг увеличился на 14,3% (на 20,74 млрд долларов). Разница объясняется ростом курса доллара на 10,7%.

Госдолг Украины

Напомним, по данным Минфина, госдолг Украины становится дешевле и более долгосрочным. С начала 2024 года средневзвешенная его стоимость сократилась на 21,8% - с 6,24 до 4,88%.

По данным пресс-службы министерства, средняя срочность государственного долга составляет более 11 лет.

В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств - 58%.

Заимствования в 2024 году

За 2024 год Украина на финансирование госбюджета было направлено 57,5 млрд долларов. Из них 15,8 млрд долларов за счет размещения ОВГЗ. Остальную сумму (41,9 млрд долларов) Украина получила в виде долгосрочных льготных кредитов и безвозвратной помощи (грантов).



МВФ прогнозирует, что в 2025 году государственный долг Украины впервые составит более 100% валового внутреннего продукта. В ближайшие несколько лет, по прогнозам, задолженность уже не опустится ниже 100% ВВП.