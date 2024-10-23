Прогноз МВФ: в 2025 році держборг України вперше перевищить 100% ВВП

У 2025 році державний борг України вперше становитиме понад 100% валового внутрішнього продукту. Цьогоріч сума боргу буде знаходитися всього за 3-5% від цієї відмітки. При цьому в найближчі кілька років, за прогнозами, заборгованість уже не опуститься нижче 100% від ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст Меморандуму з МВФ .

Згідно з базовим сценарієм, державний борг України складе у поточному році 95,6% ВВП, а наступного року – 106,6%. При цьому в 2026 році заборгованість зросте ще на один відсотковий пункт, відносно 2025-го. Хоча у 2027 має скоротитися на 5 в.п. до 102,6%.

Проте, за негативного сценарію, цьогоріч держборг складе 97% ВВП. Він буде лише зростати наступними роками. Зокрема, у 2025-му боргове навантаження складе 117,5% ВВП, у 2026 – 132,1%, а в 2027 – аж 134,3% від обсягу валового внутрішнього продукту держави.

Серед головних ризиків, які можуть посилити боргове навантаження, МВФ вказує на тривалість та інтенсивність війни, у тому числі атаки на енергетичну інфраструктуру, які тягнуть за собою зниження економічного потенціалу України. Крім того, серед факторів, що негативно позначаться на боргу, називають тривале очікування фінансової підтримки від міжнародних партнерів.

"Обидва сценарії (базовий та негативний – ред.) ґрунтуються на тому, що донори виконують свої фінансові зобов'язання (у тому числі в рамках ініціативи G7). Затримки або нестача коштів можуть призвести, наприклад, до скорочення соціальних витрат або внутрішньої заборгованості, що тягне за собою значні економічні та соціальні потрясіння", – йдеться в тексті документа.

МВФ зазначає, що Україна успішно завершила масштабну реструктуризацію державного боргу в серпні цього року на суму близько 20,5 млрд доларів (або приблизно 24 млрд доларів з урахуванням капіталізованих відсотків). Це дозволило знизити державний і гарантований борг України на 9 млрд доларів. Серед позитивних новин там також згадали запевнення G7 щодо надання 50 мільярдів доларів багаторічного фінансування України.

Міжнародний валютний фонд підкреслив, що коригування політики та глибші структурні реформи мають тривати протягом багатьох років. Хоча там додають, що деякі реформи протягом тривалого періоду можуть вплинути на соціальну напругу.

Нагадаємо, що на кінець грудня 2021 року державний борг України становив 2,36 трлн грн, або 86,61 млрд доларів. Це близько 45,2% ВВП країни, що в понад два рази менше за прогнозований на цей рік за базовим сценарієм. Додамо, що торік сума боргу збільшився на 30,6 млрд доларів, порівняно з першим роком великої війни, і на кінець 2023-го становила 161,5 млрд доларів, або 90,4% ВВП.

Дефіцит бюджету та платіжного балансу зростуть

За базовим сценарієм, дефіцит платіжного балансу до кінця року становитиме 14,9 млрд доларів (8,1% від ВВП). Експерти МВФ зазначають, що зменшення врожаю та високий показник імпорту можливо компенсувати коштами, збереженими від реструктуризації єврооблігацій.

За негативного сценарію, дефіцит платіжного балансу становитиме 19,6 млрд доларів, або 10,7% ВВП.

Наступного року очікується, що дефіцит поточного рахунку може збільшитися до 27,1 млрд доларів (14,3% від ВВП). Причиною, за прогнозом, стане стійка потреба в імпорті, дефіцит робочої сили на експортоорієнтованих виробництвах, а також недостатній об’єм грантової підтримки.

Також проблему в економці загострюють тривалі відключення електроенергії через постійні російські атаки по українській енергетиці. Крім цього, на недостатнє зростання вітчизняного виробництва впливає активна мобілізація та значна кількість громадян, які залишили власні домівки. За даними МВФ, 10,3 мільйона людей залишаються переміщеними всередині країни або за її межами.

Попри це, рівень безробіття за підсумками 2024 року має скоротитися на понад 5%, порівняно з 2023 роком, та становити 14,2%. При цьому МВФ у випадку закінчення війни наприкінці 2025 року прогнозує подальше зниження безробіття у 2026 та 2027 році на 10,4% і 9,4% відповідно. Нагадаємо, що у 2021 році показник безробіття становив 9,8%.

У повоєнний період МВФ прогнозує сукупну втрату реального рівня ВВП України на 2% до 2027 року (і на 2,7% до 2033 року). При цьому, якщо війна закінчиться до 2026 року, то зростання економіки гарантуватимуть інвестиції, які почнуть надходити в умовах реформ на шляху до ЄС, а також збільшення виробничих потужностей і початок реконструкції та відбудови.

Великі видатки та зростання валютних резервів

У проекті бюджету на 2025 рік видатки залишаються на дуже високому рівні. Бюджет, поданий до парламенту у вересні, передбачає загальні витрати у 59% ВВП. Як і в цьому році, видатки залишаються головним чином орієнтованими на оборону, інші категорії – жорстко пріоритизовані.

Дефіцит загального державного бюджету без урахування грантів прогнозують у розмірі 1,71 трлн гривень, або близько 20% ВВП. Щоб утримувати дефіцит на контрольованому рівні, влада заморозила прожитковий мінімум, рівень мінімальної заробітної плати та зарплати в державному секторі.

Хоч дефіцит у наступному році й залишиться великим, але його мають покрити в основному за рахунок підтримки зовнішніх донорів. Також завдяки зовнішній підтримці до 42,6 мільярда доларів мають зрости золотовалютні резерви країни на кінець цього року. До прикладу, станом на серпень вони сягали 37,2 млрд доларів. Проте за несприятливого перебігу подій резерви країни можуть скоротитися до 33 млрд доларів.

Наступного року, згідно базового сценарію, валові резерви зростуть до 44,9 млрд доларів. За негативним прогнозом, їх обсяг складатиме 35,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, експерти Міжнародного валютного фонду поновили прогноз тривалості війни Росії проти України. Строки закінчення інтенсивних бойових дій відсунули на рік.

Також в МВФ оновили негативний сценарій для України у разі більш інтенсивної війни, яка триватиме до середини 2026 року.

18 жовтня виконавча рада МВФ затвердила пʼятий перегляд програми EFF. Це дозволить Україні незабаром отримати новий транш обсягом 1,1 млрд доларів.

Угода України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів була схвалена у березні 2023 року.

За даною програмою вже отримано п'ять траншів загальним обсягом близько 7,6 млрд доларів, у тому числі на 900 млн доларів у березні та останній транш на 2,2 млрд доларів у липні.