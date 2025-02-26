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Держборг України перевищив 7 трильйонів гривень

Україна, Середа 26 лютого 2025 12:53
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Держборг України перевищив 7 трильйонів гривень Фото: Державний борг України досяг 7 трильйонів гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Державний та гарантований державою борг України на 31 січня 2025 року становив 7,068 трлн гривень або 168,99 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Протягом січня 2025 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 87,03 млрд гривень, в доларовому - на 2,93 млрд доларів.

Зміна структури боргу

За даними Мінфіну, тенденція подовження строків державного боргу та зниження його вартості прослідковується як за 2024 рік, так і за останні декілька років.

Зокрема, з 2022 року станом на 31 грудня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася в 1,5 раза - з 7,79% до 5,09%, а середньозважена строковість збільшилася в 2 рази - з 6,27 років до 12,26 років.

В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав - 58%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку - 28%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку - 12% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ - 2%.

Державний борг

Нагадаємо, державний та гарантований державою борг України на 31 грудня 2024 року становив 6,980 трлн гривень або 166,06 млрд доларів.

Протягом 2024 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 26,5% (на 1,461 трлн гривень), в доларовому еквіваленті борг збільшився на 14,3% (на 20,74 млрд доларів). Різниця пояснюється зростанням курсу долара на 10,7%.

За попередніми розрахунками, державний борг України до очікуваного ВВП у 2024 році становить 87,9%.

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Держборг Міністерство фінансів України
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