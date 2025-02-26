Госдолг Украины превысил 7 триллионов гривен

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января 2025 года составлял 7,068 трлн гривен или 168,99 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов .

В течение января 2025 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 87,03 млрд гривен, в долларовом - на 2,93 млрд долларов.

Изменение структуры долга

По данным Минфина, тенденция удлинения сроков государственного долга и снижения его стоимости прослеживается как за 2024 год, так и за последние несколько лет.

В частности, с 2022 года по состоянию на 31 декабря 2024 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась в 1,5 раза - с 7,79% до 5,09%, а средневзвешенная срочность увеличилась в 2 раза - с 6,27 лет до 12,26 лет.

В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств - 58%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке - 28%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке - 12% и займы, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений - 2%.

Государственный долг

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря 2024 года составил 6,980 трлн гривен или 166,06 млрд долларов.

В течение 2024 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,5% (на 1,461 трлн гривен), в долларовом эквиваленте долг увеличился на 14,3% (на 20,74 млрд долларов). Разница объясняется ростом курса доллара на 10,7%.