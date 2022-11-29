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Держборг України за місяць збільшився на 5 млрд доларів: у чому причина

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 15:39
Держборг України за місяць збільшився на 5 млрд доларів: у чому причина Фото: держборг зріс за місяць на 5 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державний та гарантований державою борг України на 31 жовтня 2022 року становив 3 770,95 млрд гривень або 103,12 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Протягом жовтня 2022 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 183,51 млрд гривень та на 5,02 млрд доларів у доларовому еквіваленті.

Як зазначив голова комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев, основна причина зростання державного боргу у жовтні - зовнішні запозичення на фінансування дефіциту бюджету. Зокрема, за жовтень Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС, 550 млн євро від ЄІБ, 1,3 млрд доларів від МВФ, 0,5 млрд доларів від Світового банку.

Водночас ці кредити надаються на пільгових умовах та на довгі терміни.

Крім того, у липні Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів України.

Нагадаємо, 14 вересня країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговуванням суверенного боргу до кінця 2023 року.

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Міністерство фінансів України МВФ
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