Держборг України за місяць скоротився більш ніж на півмільярда доларів

Фото: борг України за лютий скоротися на 600 млн доларів (bank.gov.ua)

Станом на 28 лютого 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 242,16 млрд гривень або 116,01 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Протягом лютого 2023 року сума боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 21,62 млрд гривень та у доларовому еквіваленті на 0,59 млрд доларів. Відзначимо, у лютому Україна не отримувала значних кредитів. Дефіцит держбюджету здебільшого фінансувався за рахунок грантів.