ua ru
Пн, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Держборг України за місяць скоротився більш ніж на півмільярда доларів

Новость на русском →
Україна, Понеділок 27 березня 2023 09:43
Держборг України за місяць скоротився більш ніж на півмільярда доларів Фото: борг України за лютий скоротися на 600 млн доларів (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 28 лютого 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 242,16 млрд гривень або 116,01 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Протягом лютого 2023 року сума боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 21,62 млрд гривень та у доларовому еквіваленті на 0,59 млрд доларів.

Відзначимо, у лютому Україна не отримувала значних кредитів. Дефіцит держбюджету здебільшого фінансувався за рахунок грантів.

За даними НБУ, на валютні рахунки уряду за лютий надійшло 2,4 млрд доларів. З цієї суми 2,1 млрд доларів отримано від Світового банку, зокрема 1,2 млрд доларів - від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку); 330 млн доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України Національний банк України
NEWS
ЗСУ за добу знищили 610 окупантів, 7 артсистем та 6 ББМ
ЗСУ за добу знищили 610 окупантів, 7 артсистем та 6 ББМ
DAILY
Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає