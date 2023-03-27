Госдолг Украины за месяц сократился более чем на полмиллиарда долларов

По состоянию на 28 февраля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 242,16 млрд гривен или 116,01 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов .

В феврале 2023 года сумма долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 21,62 млрд гривен и в долларовом эквиваленте на 0,59 млрд долларов. Отметим, что в феврале Украина не получала значительных кредитов. Дефицит госбюджета в основном финансировался за счет грантов.