Держборг за рік зріс на третину: скільки Україна винна кредиторам
Державний та гарантований державою борг України на 31 грудня 2023 року становив 5 519,48 млрд гривень або 145,32 млрд доларів. Однак виплати за держборгом поки що відстрочені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів .
За даними Мінфіну, протягом 2023 року сума боргу збільшилася у гривневому еквіваленті на 1 444 млрд гривень (на 35,4%) або на 33,87 млрд доларів (30,4%) в доларовому.
Різниця обумовлена зростанням курсу долара до гривні. Середній курс за 2023 рік становив 36,57 грн/долар, що на 13,1% вище, ніж 2022 року.
Нагадаємо, за 2022 рік держборг України збільшився на 13,7% (13,49 млрд доларів) до 111,45 млрд доларів.
У липні 2022 року Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів . Після цього у вересні країни-кредитори України , включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця 2023 року.
У грудні 2023 року реструктуризацію державного боргу України перед групою офіційних кредиторів із країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу було продовжено до кінця березня 2027 року.