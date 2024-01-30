ua en ru
Вт, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Держборг за рік зріс на третину: скільки Україна винна кредиторам

Україна, Вівторок 30 січня 2024 12:54
UA EN RU
Держборг за рік зріс на третину: скільки Україна винна кредиторам Фото: Держборг України зріс за 2023 рік на 33,87 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державний та гарантований державою борг України на 31 грудня 2023 року становив 5 519,48 млрд гривень або 145,32 млрд доларів. Однак виплати за держборгом поки що відстрочені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів .

За даними Мінфіну, протягом 2023 року сума боргу збільшилася у гривневому еквіваленті на 1 444 млрд гривень (на 35,4%) або на 33,87 млрд доларів (30,4%) в доларовому.

Різниця обумовлена зростанням курсу долара до гривні. Середній курс за 2023 рік становив 36,57 грн/долар, що на 13,1% вище, ніж 2022 року.

Нагадаємо, за 2022 рік держборг України збільшився на 13,7% (13,49 млрд доларів) до 111,45 млрд доларів.

У липні 2022 року Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів . Після цього у вересні країни-кредитори України , включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця 2023 року.

У грудні 2023 року реструктуризацію державного боргу України перед групою офіційних кредиторів із країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу було продовжено до кінця березня 2027 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Госдолг Міністерство фінансів України
NEWS
РФ вночі атакувала Україну "Шахедами" та ракетами: скільки збили сили ППО
РФ вночі атакувала Україну "Шахедами" та ракетами: скільки збили сили ППО
DAILY
Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда