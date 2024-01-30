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Госдолг за год вырос на треть: сколько Украина должна кредиторам

Украина, Вторник 30 января 2024 12:54
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Госдолг за год вырос на треть: сколько Украина должна кредиторам Фото: Госдолг Украины вырос за 2023 год на 33,87 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря 2023 года составил 5 519,48 млрд гривен или 145,32 млрд долларов. Однако выплаты по госдолгу пока отсрочены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение 2023 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 1 444 млрд гривен (на 35,4%) или на 33,87 млрд долларов (30,4%) в долларовом.

Разница обусловлена ростом курс доллара к гривне. Средний курс за 2023 год составил 36,57 грн/доллар, что на 13,1% выше, чем в 2022 году.

Напомним, за 2022 год госдолг Украины увеличился на 13,7% (13,49 млрд долларов) до 111,45 млрд долларов.

В июле 2022 года Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. После этого в сентябре страны-кредиторы Украины , включая США, дали Киеву отсрочку с обслуживанием суверенного долга до конца 2023 года.

В декабре 2023 года реструктуризация государственного долга Украины перед группой официальных кредиторов из стран "Большой семерки" (G7) и Парижского клуба была продлена до конца марта 2027 года.

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Госдолг Министерство финансов Украины
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