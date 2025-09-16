Держборг перевищить 100% розміру економіки України у 2026 році, - проєкт бюджету

Зростання боргового навантаження

Як зазначили в уряді, через потребу фінансувати дефіцит бюджету, спричинений повномасштабним вторгненням Росії, Україна з кінця 2022 року змушена покривати видатки переважно за рахунок зовнішніх запозичень.

У результаті показник відношення державного та гарантованого боргу до ВВП перевищив граничні 60%, визначені Бюджетним кодексом. Якщо у 2021 році борг становив 49% ВВП, то у 2022 році він зріс до 77,8%, у 2024 році - до 91,2%. За прогнозом уряду, на кінець 2026 року цей показник сягне 106% ВВП.

Тимчасове призупинення обмеження

Зараз, відповідно до положень Бюджетного кодексу, дія норми щодо 60% не застосовується на період воєнного стану чи інших надзвичайних умов. Проєкт бюджету-2026 передбачає додаткове призупинення цієї норми до кінця наступного бюджетного періоду.

Водночас Україна має зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом. Згідно з програмою EFF, держава повинна відновити стійкість боргу та досягти поступового зниження показника: до 82% ВВП у 2028 році та до 65% у 2033 році.