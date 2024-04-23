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Державне та комунальне майно можуть звільнити від орендної плати, але є нюанс

Фото: державне та комунальне майно можуть звільнити від орендної плати (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Державне та комунальне майно на територіях активних бойових дій можуть звільнити від орендної плати.

Під час чергової наради з питань прав на житло окремих категорій внутрішньопереселених осіб було піднято питання щодо звільнення від орендної плати за державне та комунальне майно на територіях активних бойових дій.

У процесі обговорень представник від Фонду державного майна України презентував проєкт змін, які передбачають - на час дії воєнного стану звільнити від орендної плати за державне та комунальне майно такі категорії осіб:

  • фізичних осіб/фізичних осіб-підприємців, призваних або прийнятих на військову службу;
  • орендарів майна, яке розташоване в зоні активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях відповідно до Переліку територій, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309 (зі змінами).

Крім цього під час обговорення було запропоновано встановити органам місцевого самоврядування та їхнім підприємствам місячну орендну плату у розмірі 1 гривні за 1 квадратний метр площі для гуртожитків, облаштованих з метою розміщення переселенців.

 

Ми повідомляли, що сьогодні пройшли консультації з житлової політики, на яких зокрема обговорили тимчасове житло для ВПО, а також варіанти переобладнання гуртожитків під соціальне житло.

Детальніше про те, що пропонували на публічних консультаціях, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми також повідомляли, який розмір допомоги передбачено для переселенців у 2024 році.

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