Державне та комунальне майно можуть звільнити від орендної плати, але є нюанс

Під час чергової наради з питань прав на житло окремих категорій внутрішньопереселених осіб було піднято питання щодо звільнення від орендної плати за державне та комунальне майно на територіях активних бойових дій.

У процесі обговорень представник від Фонду державного майна України презентував проєкт змін, які передбачають - на час дії воєнного стану звільнити від орендної плати за державне та комунальне майно такі категорії осіб:

фізичних осіб/фізичних осіб-підприємців, призваних або прийнятих на військову службу;

орендарів майна, яке розташоване в зоні активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях відповідно до Переліку територій, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309 (зі змінами).

Крім цього під час обговорення було запропоновано встановити органам місцевого самоврядування та їхнім підприємствам місячну орендну плату у розмірі 1 гривні за 1 квадратний метр площі для гуртожитків, облаштованих з метою розміщення переселенців.