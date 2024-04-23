Інвентаризація житла та "єОселя" для ВПО: що пропонували на публічних консультаціях з житлової політики

На публічних консультаціях з житлової політики запропонували провести інвентаризацію житла в громадах, створити фонди довгострокової оренди та тимчасового житла для ВПО, а також переобладнати гуртожитки під соціальне житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

Також учасниками були надані наступні рекомендації: провести інвентаризацію житла, оскільки в громадах наявна велика кількість незаселеного чи занедбаного житла, об’єктів із заплутаною структурою власності, а також пустих квартир без спадкоємців;

активно залучати до фінансування житлових програм міжнародних донорів та благодійні фонди, для чого чітко прописати в законодавстві державні гарантії цільового витрачання коштів;

формувати в громадах фонди середньо- і довгострокової оренди, оскільки місцева влада не завжди має кошти для викупу нерухомості;

створити Фонд тимчасового житла для ВПО;

адаптувати державну програму "єОселя" до потреб ВПО;

використовувати в якості соціального житла для ВПО гуртожитки тих закладів освіти, які підлягають скороченню чи реорганізації;

надати можливість громадянам отримувати інформацію про житлові програми та реєстри через ЦНАП, а не лише через онлайн-системи;

юридично врегулювати питання житла на окупованих територіях спеціальними законодавчими актами;

розробити програми забезпечення житлом вразливих категорій громадян на різних рівнях: державному, обласному та на рівні громад;

стимулювати житлові програми в сільській місцевості;

розвивати житлові програми для держслужбовців, щоб стимулювати людей йти працювати в публічний сектор;

посилити просвітницьку роботу щодо роз’яснення громадянам їхніх прав та обов’язків у сфері житлової політики: публікувати відео- та текстові матеріали, запровадити відповідні навчання у школах. Як відомом, публічні консультації відбуваються в рамках проекту "Парламент та громадяни: відкритий діалог у період війни", що реалізується ВГО "Інститут "Республіка" в межах програми USAID "РАДА: наступне покоління", що виконується ГО "Інтерньюз Україна". Зміст обговорень не обов'язково відображає погляди USAID чи уряду США.