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Государственное и коммунальное имущество могут освободить от арендной платы, но есть нюанс

Фото: государственное и коммунальное имущество могут освободить от арендной платы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Государственное и коммунальное имущество на территориях активных боевых действий могут освободить от арендной платы.

В ходе очередного совещания по правам на жилье отдельных категорий внутрипереселенных лиц был поднят вопрос об освобождении от арендной платы за государственное и коммунальное имущество на территориях активных боевых действий.

В процессе обсуждений представитель от Фонда государственного имущества Украины презентовал проект предусматривающих изменений - на время действия военного положения освободить от арендной платы за государственное и коммунальное имущество следующие категории лиц:

  • физических лиц/физических лиц-предпринимателей, призванных или принятых на военную службу;
  • арендаторов имущества, расположенного в зоне активных боевых действий и на временно оккупированных территориях в соответствии с Перечнем территорий, утвержденным приказом Минреинтеграции от 22 декабря 2022 года № 309 (с изменениями).

Кроме этого, во время обсуждения было предложено установить органам местного самоуправления и их предприятиям месячную арендную плату в размере 1 гривны за 1 квадратный метр площади для общежитий, обустроенных с целью размещения переселенцев.

 

Мы сообщали, что сегодня прошли консультации по жилищной политике, на которых, в частности, обсудили временное жилье для ВПЛ, а также варианты переоборудования общежитий под социальное жилье.

Детальнее о том, что предлагали на публичных консультациях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Ранее мы также сообщали, какой размер пособия предусмотрен для переселенцев в 2024 году.

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