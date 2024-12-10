Державне космічне агентство знову без постійного керівника: Міхеєв його очолив тимчасово
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення тимчасово виконуючим обов’язки голови Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимира Міхеєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Відомо, що до цього Міхеєв працював заступником керівника агентства.
Мельничук також повідомив, що одночасно із новим призначенням Міхеєва, уряд звільнив Володимира Беня з посади першого заступника голови Держкосмосу.
Він обіймав цю посаду з 2022 року і протягом цього часу виконував обов’язки голови агентства.
Також відомо, що Бень подав заяву про звільнення власноруч.
Міхеєв двічі тимчасового виконував обов'язки керівника Держкосмосу. Спочатку у 2019 році, а потім у 2021 році.
Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін анонсував нове призначення у Держкосмосі. За його словами, уряд створив комісію, яка згодом має обрати постійного керівника космічного агентства.
Державне космічне агентство
Державне космічне агентство України (ДКАУ) є центральним органом виконавчої влади, відповідальним за реалізацію космічної програми країни.
Воно координує діяльність підприємств у космічному секторі, а в умовах воєнного стану також забезпечує оборонні сили супутниковими даними та іншими послугами для посилення безпеки країни.
ДКАУ працює над впровадженням новітніх технологій для оборонних потреб і має потенціал стати ключовим елементом військово-космічної складової безпеки України
З 2019 року в ДКАУ немає постійного голови. Останнім часом агентство очолював виконувач обов’язків голови Володимир Бень.
Додамо, що торік ДКАУ підписало договір про співпрацю із NASA.
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