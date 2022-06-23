Космическое агентство хотят сделать частью сектора обороны Украины: зачем это нужно

Государственное космическое агентство Украины может стать частью сектора обороны с учетом важности космической разведки для военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на зарегистрированный законопроект № 7485.

Как говорится в пояснительной записке, в условиях военного положения Госкосмос круглосуточно обеспечивает силы безопасности и обороны оперативными спутниковыми данными, навигацией, информацией системы геофизического мониторинга, а также данными о пролетах над Украиной спутников-шпионов.

Согласно отзывам военных, предоставляемая информация важна для принятия решения об ударах по силам Российской Федерации.

Однако на сегодня в секторе безопасности и обороны практически нет сил и средств по эксплуатации космических систем. В таких условиях именно Госкосмос может стать базовым элементом военно-космической составляющей сектора безопасности и обороны.

Предполагается, что внедрение новейших космических технологий в при участии военнослужащих и специалистов космического агентства будет более быстрым, системным, комплексным и экономически обоснованным.