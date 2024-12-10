Государственное космическое агентство снова без постоянного руководителя: Михеев его возглавил временно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Известно, что до этого Михеев работал заместителем руководителя агентства.

Мельничук также сообщил, что одновременно с новым назначением Михеева правительство уволило Владимира Беня с должности первого заместителя председателя Госкосмоса.

Он занимал этот пост с 2022 года и в течение этого времени исполнял обязанности главы агентства.

Также известно, что Бень подал заявление об увольнении собственноручно.

Михеев дважды временного исполнял обязанности руководителя Госкосмоса. Сначала в 2019 году, а затем в 2021 году.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин анонсировал новое назначение в Госкосмосе. По его словам, правительство создало комиссию, которая впоследствии должна избрать постоянного руководителя космического агентства.

Государственное космическое агентство

Государственное космическое агентство (ДКАУ) является центральным органом исполнительной власти, ответственным за реализацию космической программы страны.

Оно координирует деятельность предприятий в космическом секторе, а в условиях военного положения также обеспечивает оборонные силы спутниковыми данными и другими услугами по усилению безопасности страны.

ГКАУ работает над внедрением новейших технологий для оборонных нужд и имеет потенциал стать ключевым элементом военно-космической составляющей безопасности Украины

С 2019 года у ГКАУ нет постоянного председателя. В последнее время агентство возглавлял исполняющий обязанности председателя Владимир Бень.