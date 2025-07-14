Державна чи приватна? Яку школу вибрати для дитини: названо головні критерії

Питання вибору між державною та приватною школою стоїть перед багатьма українськими батьками. Але перш ніж оцінювати формат навчального закладу, важливо зрозуміти, що саме потрібно конкретній дитині.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла засновниця мережі приватних шкіл "Educator" Владислава Бандурко.
"Я насамперед поставила б собі питання, які вподобання і сильні сторони має моя дитина", - радить Владислава.
Вона пояснює, що це можуть бути дуже різні прояви: від захоплення танцями чи малюванням до складних конструкцій з LEGO або цікавості до садівництва. І саме виходячи з цих схильностей, варто шукати школу, яка розвиватиме сильні сторони дитини.
"У нас тут трохи викривлено. Замість того, щоб розвивати сили дитини, ми дуже часто наймаємо репетиторів з тих предметів, які в дитини погано... А при цьому суперсилу дитини не розвиваємо", - зауважує Бандурко.
"Другий важливий момент - це те, що я бачу своїм батьківським обов'язком у контексті розвитку моєї дитини", - додає освітянка.
Вона наводить приклад: якщо батьки хочуть, щоб дитина виросла самозарадною, то потрібно обирати школу, яка підтримує цей напрям. Так само і з подальшим навчанням в Україні чи за кордоном - варто враховувати, чи здатен заклад забезпечити відповідну підготовку.
"Бо одна справа - вступити в університет, інша справа - мати змогу продовжувати там вчитися", - підкреслює Владислава.
Головне - не статус закладу, а його здатність відповідати потребам дитини.
"Коли я народила доньку, колеги жартували, що вона піде в "Educator". А я насправді казала, що я не знаю, куди вона піде. Бо все буде залежати від того, чи буде ця школа їй підходити", - підсумовує вона.
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