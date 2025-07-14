Державна чи приватна? Яку школу вибрати для дитини: названо головні критерії

Починати з сильних сторін дитини

"Я насамперед поставила б собі питання, які вподобання і сильні сторони має моя дитина", - радить Владислава.

Вона пояснює, що це можуть бути дуже різні прояви: від захоплення танцями чи малюванням до складних конструкцій з LEGO або цікавості до садівництва. І саме виходячи з цих схильностей, варто шукати школу, яка розвиватиме сильні сторони дитини.

"У нас тут трохи викривлено. Замість того, щоб розвивати сили дитини, ми дуже часто наймаємо репетиторів з тих предметів, які в дитини погано... А при цьому суперсилу дитини не розвиваємо", - зауважує Бандурко.

Другий критерій - цінності батьків

"Другий важливий момент - це те, що я бачу своїм батьківським обов'язком у контексті розвитку моєї дитини", - додає освітянка.

Вона наводить приклад: якщо батьки хочуть, щоб дитина виросла самозарадною, то потрібно обирати школу, яка підтримує цей напрям. Так само і з подальшим навчанням в Україні чи за кордоном - варто враховувати, чи здатен заклад забезпечити відповідну підготовку.

"Бо одна справа - вступити в університет, інша справа - мати змогу продовжувати там вчитися", - підкреслює Владислава.

Головне - не статус закладу, а його здатність відповідати потребам дитини.

"Коли я народила доньку, колеги жартували, що вона піде в "Educator". А я насправді казала, що я не знаю, куди вона піде. Бо все буде залежати від того, чи буде ця школа їй підходити", - підсумовує вона.