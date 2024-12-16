Без держави не обійшлось: бізнес назвав ключові проблеми 2024 року

Вона зазначила, що за даними опитування Офісу ефективного регулювання (BRDO), ключовими викликами для бізнесу у 2024 стали, зокрема, блокування податкових накладних, на яких припадає 64,9% від загальної кількості нарікань. На другому місці з показником у 31,4% - проблеми з логістикою на кордоні, наприклад, черги на митних пунктах тощо. На третьому місці - зловживання регуляторними нормами представниками влади. Про це повідомили 28,3% опитаних представників бізнес.

"Ці дані свідчать, що навіть в умовах війни головними бар'єрами для бізнесу залишаються питання адміністрування з боку держави, корупційні ризики та бюрократичний тиск", - наголосила Шуляк.

Вона повідомила, що під час публічних консультацій щодо доопрацювання законопроєкту “Про основні засади відновлення” підприємців запитали, за яким принципом має відбуватися відбудова. І відповідь, за її словами була однозначна - усунення забюрократизованості.

"Бізнес просить - дайте нам працювати. Чим менше буде чиновників, втручання з боку держави, регуляторного середовища, тим простіше і ефективніше ми зможемо працювати, а відтак і сплачувати податки. Це не можна ігнорувати", - підкреслила Шуляк.

Вона також додала, що серед змін, які бізнес очікує у наступному році, у ТОП-3 знаходяться:

Підтримка українського виробника через локалізацію, нові державні програми;

Податкова лібералізація для прифронтових територій. Зниження навантаження на бізнес у зонах, які найбільше постраждали від війни;

Оновлення регіональних стратегій. У 2025 році кожен регіон надає можливість адаптувати свої економічні програми до реальних, створюючи умови для залучення інвестицій і розвитку.

Ще одним надважливим пунктом державної підтримки для розвитку бізнесу у наступному році має стати напрямок ветеранського підприємництва. Так, після остаточного ухвалення парламентом законопроєкту про ветеранське підприємництво - №10258, кількість бізнесів на ринку соціального підприємництва може зрости щонайменше на третину. Цьому сприятимуть податкові стимули для ветеранів, які передбачені у законопроєкті, запровадження податкових канікулів, компенсація ставок за кредитами, резюмувала Олена Шуляк.