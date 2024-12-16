Без держави не обійшлось: бізнес назвав ключові проблеми 2024 року

У ТОП-3 ключових викликів, з якими у 2024 році стикався український бізнес, лишаються зловживання представниками влади регуляторними нормами, проблеми з логістикою на кордоні, а також блокування податкових накладних. Останній пункт складає понад 60% від загальної кількості нарікань бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.
Вона зазначила, що за даними опитування Офісу ефективного регулювання (BRDO), ключовими викликами для бізнесу у 2024 стали, зокрема, блокування податкових накладних, на яких припадає 64,9% від загальної кількості нарікань. На другому місці з показником у 31,4% - проблеми з логістикою на кордоні, наприклад, черги на митних пунктах тощо. На третьому місці - зловживання регуляторними нормами представниками влади. Про це повідомили 28,3% опитаних представників бізнес.
"Ці дані свідчать, що навіть в умовах війни головними бар'єрами для бізнесу залишаються питання адміністрування з боку держави, корупційні ризики та бюрократичний тиск", - наголосила Шуляк.
Вона повідомила, що під час публічних консультацій щодо доопрацювання законопроєкту “Про основні засади відновлення” підприємців запитали, за яким принципом має відбуватися відбудова. І відповідь, за її словами була однозначна - усунення забюрократизованості.
"Бізнес просить - дайте нам працювати. Чим менше буде чиновників, втручання з боку держави, регуляторного середовища, тим простіше і ефективніше ми зможемо працювати, а відтак і сплачувати податки. Це не можна ігнорувати", - підкреслила Шуляк.
Вона також додала, що серед змін, які бізнес очікує у наступному році, у ТОП-3 знаходяться:
Ще одним надважливим пунктом державної підтримки для розвитку бізнесу у наступному році має стати напрямок ветеранського підприємництва. Так, після остаточного ухвалення парламентом законопроєкту про ветеранське підприємництво - №10258, кількість бізнесів на ринку соціального підприємництва може зрости щонайменше на третину. Цьому сприятимуть податкові стимули для ветеранів, які передбачені у законопроєкті, запровадження податкових канікулів, компенсація ставок за кредитами, резюмувала Олена Шуляк.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.