Без государства не обошлось: бизнес назвал ключевые проблемы 2024 года

Она отметила, что по данным опроса Офиса эффективного регулирования (BRDO), ключевыми вызовами для бизнеса в 2024 году стали, в частности, блокировка налоговых накладных, на которых приходится 64,9% от общего количества нареканий. На втором месте с показателем в 31,4% - проблемы с логистикой на границе, например, очереди на таможенных пунктах и тому подобное. На третьем месте - злоупотребление регуляторными нормами представителями власти. Об этом сообщили 28,3% опрошенных представителей бизнеса.

"Эти данные свидетельствуют, что даже в условиях войны главными барьерами для бизнеса остаются вопросы администрирования со стороны государства, коррупционные риски и бюрократическое давление", - отметила Шуляк.

Она сообщила, что во время публичных консультаций по доработке законопроекта "Об основных принципах восстановления" предпринимателей спросили, по какому принципу должно происходить восстановление. И ответ, по ее словам был однозначен - устранение забюрократизированности.

"Бизнес просит - дайте нам работать. Чем меньше будет чиновников, вмешательства со стороны государства, регуляторной среды, тем проще и эффективнее мы сможем работать, а значит и платить налоги. Это нельзя игнорировать", - подчеркнула Шуляк.

Она также добавила, что среди изменений, которые бизнес ожидает в следующем году, в ТОП-3 находятся:

Поддержка украинского производителя через локализацию, новые государственные программы;

Налоговая либерализация для прифронтовых территорий. Снижение нагрузки на бизнес в зонах, наиболее пострадавших от войны;

Обновление региональных стратегий. В 2025 году каждый регион предоставляет возможность адаптировать свои экономические программы к реальным, создавая условия для привлечения инвестиций и развития.

Еще одним важнейшим пунктом государственной поддержки для развития бизнеса в следующем году должно стать направление ветеранского предпринимательства. Так, после окончательного принятия парламентом законопроекта о ветеранском предпринимательстве - №10258, количество бизнесов на рынке социального предпринимательства может вырасти минимум на треть. Этому будут способствовать налоговые стимулы для ветеранов, предусмотренные в законопроекте, введение налоговых каникул, компенсация ставок по кредитам, резюмировала Елена Шуляк.