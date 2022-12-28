Держава не має покривати приватним енергокомпаніям збитки від російських обстрілів, - Мінфін

Мінфін мав змогу виділяти через резервний фонд кошти на витрати через ворожі обстріли по енергетичній інфраструктурі. Втім, залучення коштів у зруйновану приватну інфраструктуру - це питання до її власників.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Враховуючи надприбутки компаній у попередні періоди, враховуючи амортизацію цього обладнання, яке було знищено, я думаю, це саме відповідальність приватного власника, попри те, що це було знищено війною, знайти кошти на відновлення", - каже Марченко.

На його думку, держава може допомогти створити спільний спосіб залучення коштів, але залучати їх в приватну інфраструктуру має її власник.

Крім того, за словами міністра, Мінфін активно допомагає "Укренерго" у залученні кредитів під оновлення інфраструктури та забезпечення потреб критичної інфраструктури.

"В даному випадку з нашою участю на потреби "Укренерго" у 2022 році було залучено 562,3 млн доларів США. Це один з найбільш успішних кейсів залучення коштів", - сказав він.