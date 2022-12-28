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Государство не должно покрывать частным энергокомпаниям ущерб от российских обстрелов, - Минфин

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Украина, Среда 28 декабря 2022 08:57
Государство не должно покрывать частным энергокомпаниям ущерб от российских обстрелов, - Минфин Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Минфин мог выделять через резервный фонд средства на расходы из-за вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре. Однако привлечение средств в разрушенную частную инфраструктуру - это вопрос к ее владельцам.

Об этом в интервью рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Учитывая сверхприбыли компаний в предыдущие периоды, учитывая амортизацию этого оборудования, которое было уничтожено, я думаю, это именно ответственность частного владельца, несмотря на то, что это было уничтожено войной, найти средства на восстановление", - говорит Марченко.

По его мнению, государство может помочь создать общий способ привлечения средств, но привлекать их в частную инфраструктуру должен его владелец.

Кроме того, по словам Министра, Минфин активно помогает "Укрэнерго" в привлечении кредитов под обновление инфраструктуры и обеспечение потребностей критической инфраструктуры.

"В данном случае с нашим участием на нужды "Укрэнерго" в 2022 году было привлечено 562,3 млн.долларов США. Это один из наиболее успешных кейсов привлечения средств", - сказал он.

Напомним, Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.

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