Держава має подбати, щоб підприємства змогли обміняти законно зароблені кошти, - експерт

Після заборони НБУ на валютообмінні операції з російськими на білоруськими рублями, на рахунках українських підприємств виявилися замороженими понад 50 мільйонів доларів, які були зароблені до початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимира Щелкунова.

"За різними оцінками, на рахунках підприємств в російських та білоруських рублях заморожено понад 100 мільйонів доларів. Це гроші українців, українського бізнесу, промисловості, законно зароблені, однак вони виявилися заблоковані. Думаю, це питання можна вирішити - наприклад, внести певні зміни в постанову НБУ, про можливість одноразової операції по обміну рублів, які накопичилися на рахунках підприємств до війни", - зауважив він.

За його словами, український бізнес дуже постраждав в результаті повномасштабної війни - багато підприємств знищені, частині довелося релокуватися, ще частина працює з мінімальними обсягами виробництва заради збереження робочих колективів. У таких умовах дуже важливо дати бізнесу можливість розпоряджатися наявними коштами.

"Влада може також ухвалити Закон, який передбачить можливість викупити ці кошти Національним банком. Бізнес сильно постраждав від російської агресії. І ми мусимо створити такі умови, щоб принаймні, в силу наших можливостей, полегшити цей удар там, де є можливість", - резюмував Щелкунов.

Нагадаємо, раніше президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах також закликав НБУ дозволити компаніям провести одноразову операцію з обміну рублів - оскільки гроші мають не лежати замороженими на рахунках, а працювати на благо української економіки.