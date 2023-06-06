Государство должно позаботиться о том, чтобы предприятия смогли обменять законно заработанные средства, - эксперт

После запрета НБУ на валютообменные операции с российскими на белорусскими рублями, на счетах украинских предприятий оказались заморожены более 50 миллионов долларов, которые были заработаны до начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимира Щелкунова.

"По разным оценкам, на счетах предприятий в российских и белорусских рублях заморожено более 100 миллионов долларов. Это деньги украинцев, украинского бизнеса, промышленности, законно заработанные, однако они оказались заблокированы. Думаю, этот вопрос можно решить - например, внести определенные изменения в постановление НБУ, о возможности одноразовой операции по обмену рублей, накопившихся на счетах предприятий до войны", - заметил он.

По его словам, украинский бизнес очень пострадал в результате полномасштабной войны - многие предприятия уничтожены, части пришлось релоцироваться, часть работает с минимальными объемами производства ради сохранения рабочих коллективов. В таких условиях очень важно дать бизнесу возможность распоряжаться имеющимися средствами.

"Власть может также принять Закон, предусматривающий возможность выкупить эти средства Национальным банком. Бизнес сильно пострадал от российской агрессии. И мы должны создать такие условия, чтобы по крайней мере в силу наших возможностей облегчить этот удар там, где есть возможность", - резюмировал Щелкунов.

Напомним, ранее президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах также призвал НБУ разрешить компаниям провести одноразовую операцию по обмену рублей - поскольку деньги должны не лежать замороженными на счетах, а работать на благо украинской экономики.