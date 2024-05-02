Держава має долучитися до вирішення проблеми з металобрухтом, - експерт

Держава має долучитися до вирішення проблеми з металобрухтом, адже дефіцит цієї сировини на ринку погіршує кліматичні результати України і з точки зору викидів СО2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету промислової екології та сталого розвитку ЕВА, директора GMK Center Станіслава Зінченка.

"Держава має долучитися до вирішення проблеми. І запустити металобрухт державної компанії у ринкову систему, у систему виробництва сталі. Це допоможе нам, у тому числі показати, що ми працюємо у тих самих стандартах, що й Європа", - заяив експерт.

Він підкреслив, що проблема з брухтом в Україні є системною, адже мало хто розуміє баланс ринку: більшість не розуміє, що торгівля брухтом - це не окремий бізнес.

"Брухт - це безпосередньо елемент виробництва сталі. Загальна тенденція в світі в тому, щоб брухт залишався та використовувався в своїй країні максимально. Це питання до української держави і до українського уряду. Ми йдемо в Європу, ми кандидат в члени Європи, де дуже важливі принципи циркулярної економіки. І в цьому плані брухт чорних металів повинен використовуватися відразу, не накопичуватися", - підкреслив експерт.

За оцінками учасників ринку, на складах підприємств УЗ зараз наявні до 120-150 тис. тонн металобрухту. На поточний момент вартість цього обсягу металобрухту може складати 0,9-1,2 млрд грн, які недоотримує УЗ. Державний бюджет же недоотримав від реалізації брухту орієнтовно 200 млн грн.