Государство должно присоединиться к решению проблемы с металлоломом, - эксперт

Государство должно принять решение проблемы с металлоломом, ведь дефицит этого сырья на рынке ухудшает климатические результаты Украины и с точки зрения выбросов СО2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЕВА, директора GMK Center Станислава Зинченко.

"Государство должно приобщиться к решению проблемы. И запустить металлолом государственной компании в рыночную систему, в систему производства стали. Это поможет нам, в том числе показать, что мы работаем в тех же стандартах, что и Европа", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что проблема с ломом в Украине является системной, ведь мало кто понимает баланс рынка: большинство не понимают, что торговля ломом - это не отдельный бизнес.

"Брус - это непосредственно элемент производства стали. Общая тенденция в мире в том, чтобы металлолом оставался и использовался в своей стране максимально. Это вопрос к украинскому государству и к украинскому правительству. Мы идем в Европу, мы кандидат в члены Европы, где очень важны принципы циркулярной экономики. И в этом плане лом черных металлов должен использоваться сразу, не накапливаться", - подчеркнул эксперт.

По оценкам участников рынка, на складах предприятий УЗ сейчас есть до 120-150 тыс. тонн металлолома. На текущий момент стоимость этого объема металлолома может составлять 0,9-1,2 млрд грн, недополучаемых УЗ. Государственный бюджет же недополучил от реализации лома ориентировочно 200 млн. грн.